Paralimpiadi Pechino 2022: lo sprint dell’Ucraina nella prima giornata di gare in testa nel medagliere

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La prima giornata di gare delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 spinge subito in testa alla classifica del medagliere la Cina e l'Ucraina solo con una medaglia in meno (7). Una posizione che in questo momento assume ovviamente una valenza speciale. La Nazionale di Kiev guida grazie a un eccezionale bottino di tre ori, altrettanti argenti e un bronzo, tutti conquistati dalla straordinaria Nazionale ucraina di biathlon, con medaglie d’oro per Oksana Shyshkova, Vitaliy Lukyanenko e Grygorii Vovchynskyi. Nel biathlon oggi sono stati assegnati sei titoli, gli altri sono andati alla statunitense Oksana Masters e ai cinesi Yujie Guo e Zixu Liu. - (PRIMAPRESS)