Napoli travolgente annichilisce l’Atalanta, è 4-1 al San Paolo

Foto di Vincenzo Di Monda Lozano segna il secondo goal all’Atalanat

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Anche l'Atalanta come era accaduto al Genoa viene travolta dai goal del Napoli di Rino Gattuso. Al San Paolo primo tempo monster degli uomini di Gattuso, che sbloccano il match al 23' con Lozano. Il messicano raddoppia al 27', Politano alla mezzora cala il tris e nel finale Osimhen trova il primo gol con gli azzurri. Gol della bandiera di Lammers (69'). Ilicic rientra dopo 98 giorni. Il Napoli visto finora in campionato sembra avere davvero una marcia in più sugli avversari. - (PRIMAPRESS)