Pallone d’Oro: è Leo Messi a vincere per la settima volta il riconoscimento di “France Football”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Leo Messi batte Robert Lewandowski. Il fuoriclasse argentino vince per la settima volta il Pallone d'Oro, riconoscimento assegnato dalla rivista 'France Football' al miglior calciatore. Secondo posto per l'attaccante polacco del Bayern Monaco, che alcuni davano come possibile vincitore. Terzo l'azzurro Jorginho, migliore degli italiani. Gli altri azzurri. Gigio Donnarumma miglior portiere con il 'Trofeo Yashin' e 10° posto assoluto. I difensori Chiellini e Bonucci rispettivamente 13° e 14°, 26° posto per Barella. - (PRIMAPRESS)