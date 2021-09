Padel: weekend per l’assegnazione della Coppa dei Club di Msp Italia all’Arena Green House di Marino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Weekend da super finale per la Coppa dei Club MSP di padel. Sabato 2 e domenica 3 ottobre, all’Arena Green House di Santa Maria delle Mole (Marino), si giocheranno le finali del campionato nazionale agonistico a squadre organizzato dal Settore Padel dell'ente di promozione sportiva MSP Italia. Da sfidare sono i campioni in carica del Padel Colli Portuensi di Roma.

Saranno dieci le squadre al via: Padel Colli Portuensi (Lazio), Latina Padel Club (Lazio), TC Break Point Titans Nettuno (Lazio), Pro Parma Padel Academy (Emilia-Romagna), Padel Mirandola (Emilia-Romagna), Padel Villanuova (Toscana), Padel Ternana (Umbria), Padelmania Pescara (Abruzzo), Acquara Sport (Campania) e Ossigeno Padel (Sardegna). Nel Padelmania Pescara spicca la presenza di Gigi Di Biagio, ex giocatore tra le altre di Roma e Inter e allenatore della Nazionale Under 21, grande appassionato di padel come tanti suoi colleghi.

"Si tratta della sesta edizione della Coppa dei Club – commenta il presidente nazionale di MSP Italia, Gian Francesco Lupattelli - che conferma l'impegno di Msp Italia, primo Ente di Promozione Sportiva, a credere nel padel amatoriale avendo fatto crescere nei nostri campionati quattro atleti (Vittoria Giraldi, Caterina Calderoni, Maria Sole Ugolini e Gianluca Carlini, ndr) che sono stati protagonisti dei recenti Mondiali Juniores"

Da fenomeno sportivo a trend commerciale, così il Padel sta interessando anche i grandi player delle catene di articoli sportivi. “ Ci siamo appassionati al padel, ne abbiamo colto la forza comunicativa e commerciale, per questo abbiamo voluto andare oltre i grandi eventi internazionali e dedicarci anche a chi lo pratica da appassionato, da “dilettante”. Così ha sottolineato Daniele Quinzi, Direttore Marketing del Corriere dello Sport-Stadio, organizzatore e media partner dell’evento. Cisalfa Sport e Wilson sono invece i partner tecnici della Coppa dei Club, che ha visto al via oltre 4.000 tra giocatori e giocatrici, in rappresentanza di circa 300 squadre. - (PRIMAPRESS)