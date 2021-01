Padel: si prepara la ripartenza della Coppa dei Club di Msp Italia. Oltre 40 i club già iscritti

(PRIMAPRESS) - ROMA – Tra gli eventi sportivi a singhiozzo per effetto delle limitazioni per il Covid, c’è spazio per qualche disciplina come il padel che riesce a partire con la sua edizione di Coppa dei Club 2021 organizzata da MSP Italia e che conferma l’assoluto trend che sta vivendo questo sport. Il 6 marzo sarà la sesta edizione del campionato nazionale agonistico a squadre organizzato dal Settore Padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che anche quest’anno avrà il patrocinio della Regione Lazio: si inizierà con la fase regionale e 12 regioni coinvolte (Lazio, Umbria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Marche, Veneto, Puglia e Campania) per chiudere tra giugno e luglio con la fase nazionale, dopo che entro il 31 maggio verranno decretate le squadre vincitrici della prima fase.

A difendere il titolo nazionale sarà la squadra romana dei Colli Portuensi, con il Lazio che qualificherà tre squadre alla fase decisiva: oltre ai campioni in carica, infatti, avranno accesso altre due formazioni, in quanto partecipanti alla fase regionale con il maggior numero di squadre iscritte. Lo scorso anno furono 75, appartenenti a 44 club, ma l’obiettivo è quello di crescere ancora: “Dopo il successo della scorsa edizione puntiamo a superare le 100 squadre iscritte – spiega Claudio Briganti, responsabile Padel MSP Italia -. Sarebbero così coinvolti circa 2.000 tra giocatori e giocatrici. Nel Lazio, il padel è una vera religione, con oltre 180 club (fonte Padel Paddle, ndr) e un totale di 530 campi”.

La grande novità del 2021 è l’introduzione della categoria Amateur. “Perché vogliamo aprire – sottolinea Daniele Scopece, direttore tecnico nazionale MSP – anche ai veri principianti, coloro che hanno appena iniziato a giocare, ma che con poche partite sulle gambe hanno voglia di cimentarsi in una competizione ufficiale”. Al torneo Elite, categoria principale della Coppa dei Club, potranno invece partecipare atleti che come classifica FIT (sezione Padel) non superano il livello 4.nc.

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 14 febbraio, mentre il sorteggio si svolgerà – da remoto, ma alla presenza di tutti i club iscritti – nella mattinata di mercoledì 24 febbraio. La Coppa dei Club MSP è riconosciuta come Campionato Nazionale Agonistico a squadre: motivo, questo, per cui è consentito lo svolgimento delle gare all’aperto e al coperto, ma senza pubblico e nel rispetto delle normative anti-Covid. - (PRIMAPRESS)