Padel: la Coppa dei Club di Msp Italia è anche "diversamente" in gara con oltre 5 mila atleti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 5 febbraio prende il via la settima edizione della Coppa dei Club MSP Italia, campionato nazionale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni a cui sono andati i patrocini della Regione Lazio e del Comune di Roma. Questa edizione 2022 ospiterà 300 squadre da tutta Italia (solo il Lazio parteciperà con 124 team provenienti da 71 club), per un totale di oltre 5.000 tra atleti e atlete. Questa edizione marca il carattere di inclusività con un format che fa scendere in campo atleti normododati e diversamente abili Ai nastri di partenza ci sarà infatti la ASD Sportinsieme che presenterà coppie composte da atleti normodati e atleti diversamente. Sul rettangolo di gioco, infatti, ci saranno anche Roberto Punzo, atleta paralimpico (specialità badminton e tiro con l’arco), e nella squadra del Joy Padel, la giocatrice non udente, Debora Perazzoli. Il padel ha sedotto da tempo ex calciatori e questa Coppa dei Club di Msp vedrà la partecipazione di Christian Panucci e Fabio Liverani (Joy Padel) e David Pizarro (Sol Padel). Nel team Just Padel giocherà Sarah Felberbaum, attrice e moglie dell’ex calciatore romanista Daniele De Rossi. Il record di squadre iscritte e appartenenti allo stesso circolo è detenuto dal Red Padel (che presenta ben nove formazioni); spazio anche a uno dei circoli storici della Capitale, come il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. “Il format di questa edizione 2022, caratterizzato da coppie di atleti normodotati e diversamente abili – ha spiegato Claudio Briganti, presidente del settore padel di MSP Italia - supera il concetto di gara per trasformare l'inclusività in azione concreta di una società moderna. Ed è questa una delle funzioni principali del ruolo di un ente di promozione sportiva". Il sorteggio della fase di Roma e Provincia, che si è svolto in diretta streaming alla presenza del presidente nazionale di MSP Italia, Gian Francesco Lupattelli, del delegato allo sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani, e del vicepresidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Giuseppe Andreana, ha diviso le 124 squadre al via in 31 gironi che si affronteranno fino a formare i tabelloni della fase finale provinciale. Da questi usciranno le squadre che si qualificheranno alla fase nazionale, a cui prenderanno parte anche le vincitrici delle fasi regionali di Umbria (torneo già in corso), Emilia-Romagna (al via a febbraio), Toscana, Sardegna, Abruzzo, Marche, Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. A difendere il titolo nazionale conquistato nel 2021 sarà il Latina Padel Club. Alcune partite della Coppa dei Club saranno trasmesse in diretta Facebook e raggiungibili sul gruppo Padel Amatoriale. Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it. - (PRIMAPRESS)