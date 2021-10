Padel: Intesa Sanpaolo affianca il circuito Roma-Milano di Msp Italia con la sua carta “Exclusive”

(PRIMAPRESS) - ROMA – Intesa San Paolo scende in campo sui green del Padel come partner del circuito organizzato da Msp Italia con il suo prodotto "Exclusive", la carta di credito del gruppo bancario. Il torneo dell'ente di promozione sportiva, MSP Italia, riconosciuto dal CONI, e diventato uno dei player più importanti per la diffusione di questo sport, si terrà su due piazze che registrano in assoluto il maggior numero di appassionati.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di sostenere questo torneo di padel, disciplina sportiva che sta vivendo un vero e proprio boom di crescita - dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo – La nostra presenza alla manifestazione conferma l’impegno e la passione che il Gruppo riserva al mondo dello sport, a tutti i livelli, nella convinzione che sia un bene comune, portatore di valori, idee, inclusione e aggregazione. Impegno e passione che mettiamo ogni giorno anche nella cura dei nostri clienti, per soddisfare ogni loro esigenza, e che ha ispirato la realizzazione di Exclusive: non solo una carta con ampia libertà di spesa, ma un ecosistema di servizi di caring, benefit ed esperienze in continua evoluzione. Un approccio completo, con cui puntiamo a migliorare benessere e qualità di vita delle persone".

Soddisfazione da parte di Msp Italia per l'interesse mostrato dal gruppo bancario: "È un riconoscimento al lavoro di promozione di questo sport che Msp Italia sta portando avanti da qualche anno - spiega il responsabile nazionale di Padel dell'ente di promozione, Claudio Briganti - L'ingresso di un partner nell'organizzazione di un circuito è un acceleratore per la diffusione di sport che mostrano di poter contare su grandi numeri di appassionati e target omogenei". - (PRIMAPRESS)