Padel, il Latina vince il titolo regionale della Coppa dei Campioni di Msp Italia. Battuto in finale il Break Point Nettuno

(PRIMAPRESS) - ROMA - È il Latina Padel Club a conquistare il titolo regionale della Coppa dei Club promossa da Msp Italia che si è giocato sui campi del Red Padel di Roma. La vittoria è arrivata con un secco 4-0 sul Break Point Nettuno Titans. Per il Latina Padel Club si tratta del primo titolo regionale.

Si chiude così la prima fase del campionato nazionale agonistico a squadre organizzato dal Settore Padel MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che anche quest’anno ha il patrocinio della Regione Lazio. “Sembra una frase fatta, ma questa è la vittoria di un gruppo vero, che si è compattato negli ultimi due anni – ha spiegato Giampaolo Terenzi, capitano della squadra -. Vincere la Coppa dei Club era il nostro obiettivo da tre stagioni a questa parte. Un plauso al Nettuno che in finale ci ha dato del filo da torcere, senza mai dimenticare l'aspetto sportivo e sociale della manifestazione. Adesso puntiamo dritti al titolo nazionale”. Il Latina Padel Club rappresenterà, insieme all'altra finalista TC Break Point, il Lazio alla fase nazionale assieme al Padel Colli Portuensi, campione nazionale in carica.

A dare la prima battuta delle finali regionali, il presidente della Commissione Sport del Comune di Roma Angelo Diario: “Porto i saluti dell’Amministrazione Comunale per questa finale della Coppa dei Club. Siamo molto contenti che a Roma il padel si stia sviluppando con numeri impressionanti, è uno sport divertente e per tutti”.

E’ stata un’edizione da record, per la Coppa dei Club MSP: ben 115 le squadre iscritte solo nel Lazio – lo scorso anno erano 75 -, con il coinvolgimento di oltre 2.000 tra giocatori e giocatrici. “Il weekend delle fasi finali regionali della Coppa dei Club è stato entusiasmante – le parole di Claudio Briganti, responsabile nazionale settore padel MSP Italia -. Complimenti ai vincitori ma anche onore agli sconfitti. E’ stata l’edizione della ripartenza, dopo un periodo molto complicato: abbiamo voluto mettere la sicurezza dei nostri tesserati al primo posto, ma vedere tante facce sorridenti ci ha fatto capire quanto lo sport e, in particolare, il padel, possano essere strumento di aggregazione e divertimento”.

Nei playout della categoria Elite, vittoria del Joy Spagna sulla Stella Azzurra Blu (3-1). Nei playoff Amateur, categoria introdotta quest’anno, 3-2 del Villa Pamphili Nero sull’F3 Verde, mentre nei playout il Contra Padel ha superato 4-0 il Jolly Padel. - (PRIMAPRESS)