Padel: il Latina conquista la Coppa dei Club di MSP Italia all'Area Green House di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA – E' il Latina Padel Club a conquistare la sesta edizione della Coppa dei Club MSP Italia di padel. All’Arena Padel Green House di Santa Maria delle Mole di Roma, la squadra pontina – che aveva già vinto la fase regionale del Lazio – ha conquistato anche il titolo nazionale del campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Nel weekend finale (con le gare trasmesse sulla pagina Facebook Padel Social Club grazie alla partnership con MYSP), la squadra capitanata da Giampaolo Terenzi ha vinto tutte le partite lasciando un solo incontro agli avversari: 4-0 nei quarti al Padel Villanuova, 4-0 in semifinale alla Ternana Padel e 3-1 in finale al Pro Parma Padel Academy. Al terzo posto si è invece piazzato il TC Break Point di Nettuno (Roma), che ha conquistato il podio vincendo la finale per il bronzo contro la Ternana Padel, che era stata in precedenza protagonista del match più elettrizzante della finale nazionale, quello contro i sardi dell’Ossigeno Padel, durato ben sette ore. Una partita termiata 3-2 per gli umbri con ben tre incontri su cinque decisi al long tie-break.

“Agonismo e spettacolo di questa finale nazionale – ha commentato Claudio Briganti, responsabile nazionale padel MSP Italia – sono la cartina di tornasole di uno sport che sta conqauistando le fasce d'età più disparate che vanno nella direzione della mission indicata dal nostro ente di promozione sportiva. I numeri testimoniano la nostra crescita sul territorio italiano, con oltre 4.000 tra giocatori e giocatrici che hanno preso parte alla Coppa dei Club. Al Latina Padel Club vanno le nostre congratulazioni per la bella prestazione in questa finale". Oltre al main sponsor Corriere dello Sport (co-organizzatore dell’evento), la finale nazionale 2021 ha avuto come partner tecnici Cisalfa Sport, Wilson Padel e Acqua Smeraldina. - (PRIMAPRESS)