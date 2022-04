Padel: accordo con Sky per il tour italiano dell’International Padel Federation

(PRIMAPRESS) - ROMA - Premier Padel, il nuovo tour mondiale ufficiale di padel, promosso dall’International Padel Federation (FIP) e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e Qatar Sports Investments (QSI), ha firmato un accordo di trasmissione con Sky, nominato partner ufficiale del tour in Italia, Regno Unito e Irlanda, Germania, Svizzera e Austria. Sky ha firmato un accordo iniziale di un anno a copertura della stagione 2022. La copertura ha avuto inizio in questi giorni all’Ooredoo Qatar Major 2022 che si sta tenendo al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha.

Prima di quello con Sky, anche ESPN aveva siglato un altro accordo quadriennale per la trasmissione di Premier Padel in quasi 50 paesi in LATAM, coprendo Sud America, America Centrale, Messico e Caraibi.

Dal suo lancio un mese fa, FIP, PPA e QSI hanno confermato un calendario di dieci appuntamenti, di cui quattro Major. Le iscrizioni al primo torneo ufficiale, l’Ooredoo Qatar Major 2022 di Doha, hanno già battuto il record, con 123 coppie iscritte con giocatori provenienti da 19 paesi. Il montepremi per ogni Major, anch’esso un primato, è di 525.000 euro per ogni torneo. - (PRIMAPRESS)