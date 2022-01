Open d'Australia: si qualifica Sinner ma si fermano al primo turno Mager, Travaglia e Cecchinato

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Gli Open d'Australia di tennis sono già terminati per gli italiani Mager,Travaglia e Cecchinato Eliminati al primo turno. Il 26enne sanremese Gianluca Meger, n.65 Atp non ce l' ha fatta contro il russo Andrey Rublev, n.6 al mondo e 5a testa di serie del primo slam dell'anno: finisce 6-3 6-2 6-2. Stessa sorte per il 30 enne ascolano Stefano Travaglia n.98 Atp che ha ceduto dopo 4 set al 33 enne spagnolo Roberto Bautista, n.18 al mondo e 15mo del seeding auatraliano:7-6 (7-2) 6-4 5-7 6-1 il punteggio finale. Fuori anche il palermitano Cecchinato. Esordio vincente, invece, per Jannik Sinner. L'altoatesino, numero 10 al mondo e undicesima testa di serie del primo slam dell'anno, si è qualificato al secondo turno battendo il 32enne portoghese Joao Sousa (n.140) con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-1.



- (PRIMAPRESS)