Open d'Australia: Matteo Berrettini è agli ottavi di finale. Incontrerà Carreno-Busta per i quarti

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Per Matteo Berrettini si aprono gli ottavi di finale degli Australian Open di tennis, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 della classifica Atp e del tabellone, ha avuto la meglio al terzo turno in cinque set suòlo spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, con il punteggio di 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(10-5), maturato dopo una battaglia di 4 ore e 10 minuti. Per un posto nei quarti,ora l'azzurro dovrà sfidare il vincente del match, in corso, tra l'americano Korda e lo spagnolo Carreno-Busta. - (PRIMAPRESS)