Open d’Australia: l’attesa del match Berrettini-Nadal di venerdì 28. La delusione di Sinner

MELBOURNE - Dopo l'uscita di scena di Sinner dagli Open d'Australia gli occhi sono puntati su Matteo Berrettini che dovrà sfidare Nadal venerdì prossimo.

Sinner è andato ko con Tsitsipas in un match durato meno di due ore. Il greco, testa di serie n.4 degli Australian Open, si è imposto 6-3 6-4 6-2. Dopo il primo set, andato via in 37', la pioggia ha provo- cato l'interruzione del match all'ini- zio del secondo. Alla ripresa Tsitsipas ha continuato a macinare gioco, senza mai perdere il servizio: per Sinner, n.11 del tabellone, nulla da fare. Resta quindi in lizza Mattero Berrettino, che dopo la maratona contro Monfils in semifinale aspetta di incrociare Nadal.