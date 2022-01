Open d’Australia: l’altoatesino Sinner batte Taro e vola agli ottavi per incontrare Alex De Minaur

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Sinner batte il giapponese Daniel Taro agli Open d'Australia e vola agli ottavi. L'italiano ha chiuso il match 6-4 1-6 6-3 6-1 e ora aspetta Alex De Minaur che ha battuto Andujar in tre set. Sinner parte subito fortissimo, con un break in apertura che tramortisce Daniel. Jannik tiene il servizio e continua ad aggredire strappando nuovamente il servizio al rivale e portandosi rapidamente 3-0. Troppa sicurezza, il vento, un po' di distrazione ed ecco che il giapponese, nato a New York cresciuto a Bradenton, in Florida, si riprende il mal tolto e si porta in parità 3-3. Immediata la reazione dell'altoatesino, capace di fare ancora il break per il 4-3 e mantenere il vantaggio fino alla fine, chiudendo il 1° set per 6-4. - (PRIMAPRESS)