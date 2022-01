Open d‘Australia: Berrettini cede a Nadal dopo 3 ore di match e richiama alla memoria New York

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Matteo Berrettini non riesce a piegare Nadalagli Open d'Australia. Si ferma in semifinale la corsa del tennista romano battuto da Rafa Nadal 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia. Finisce come a New York nel 2019, anche se questa volta l'azzurro può recriminare per un finale che sembrava destinato a un finale diverso. Dopo un'autentica lezione nei primi due set, in cui il romano era inchiodato sulla diagonale sbagliata, quella del rovescio, Berrettini ha liberato il braccio, giocando più aggressivo e sfruttando anche un calo fisiologico del 35enne rivale. Portato a casa il terzo parziale, Matteo è diventato ingiocabile al servizio, collezionando 23 punti consecutivi in battuta: quando si è interrotta la striscia, però, il cannibale di Manacor ha colpito e affondato. Per Nadal, che lo scorso anno si è fermato negli ultimi sei mesi dell'anno per un problema al piede che ne ha messo a rischio la carriera, è la sesta finale a Melbourne e la 29^ a livello Slam: in caso di successo domenica, diventerà con 21 Major l'uomo più titolato della storia, superando Federer e Djokovic. Berrettini torna a casa con la terza semifinale Slam della carriera, la consapevolezza di essere un 'big' e il nuovo best ranking: da lunedì salirà infatti al n°6 della classifica ATP, superando Andrey Rublev. E la corsa sembra solo ai primi giri. - (PRIMAPRESS)