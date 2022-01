Open Australia: Novak Djokovic potrà partecipare al torneo. Lo ha deciso la Corte Federale

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Novak Djokovic ha vinto la controversia che lo vedeva opposto al governo di Camberra sulla questione dell'ingresso in Australia per partecipare agli Open di tennis senza essere vaccinato per il Covid. La Corte Federale dell'Australia ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto di Novak Djokovic e il serbo è stato già secondo l'ordinanza del giudice. Il Governo è stato anche condannato a pagare le spese legali. Al tennista serbo è stato restituito il passaporto e, dunque, potrà partecipare agli Australian Open, al via lunedì 17. Il Governo potrebbe ancora ordinare la sua espulsione anche se a questo punto apparirebbe come un accanimento. Ora, però, bisognerà capire su quali elementi la Corte Federale ha dato ragione al tennista perchè questa decisione potrebbe aprire un precedente significativo. - (PRIMAPRESS)