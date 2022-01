Open Australia: dopo Djokovic fermata anche la tennista ceca no-vax Renata Voracova

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo Djokovic in attesa del verdetto di lunedi del tribunale che dovrà esaminare il suo ricorso per l'ingresso in Australia in assenza di vaccino anti-Covid, ora è stata fermata per gli Open d'australia anche la Voracova. Anche la tennista ceca Renata Voracova sarebbe una No-Vax ed il governo di Camberra che non sta facendo sconti per chi ha deciso di entrare nel paese senza vaccino ha confinato l'atletanello stesso hotel di Melbourne dove è in stato di fermo Djokovic. "Mi portano da mangiare e c'è una guardia in corridoio. Tutto è razionato. Mi sento un po' come in una prigione", ha spiegato la tennista 38enne in un'intervista ai giornali cechi DNES e Sport Il suo caso ha spinto il ministero degli Esteri ceco a protestare con quello australiano che tuttavia sta applicando le norme stabilite nel paese per il contenimento del virus. E non importa se ad averle violate è un campione o un visitatore qualunque. - (PRIMAPRESS)