Open Australia: Djokovic bloccato dal governo locale di Victoria: “Con esenzione insufficiente tornerà a casa”

SYDNEY - La questione dell'ingresso agli Australian Open di Novak Djokovic è diventato un caso nazionale. Al No-Vax Djokovic che ha ottenuto una esenzione medica, è stato impedito di entrare in Australia. Il governo locale di Victoria, lo stato in cui si giocano gli Australian Open, ha dichiarato che non sosterrà la domanda di ingresso di Djokovic. Lo ha confermato il ministro dello sport ad interim Jaala Pulford in una dichiarazione sui social media. Ha twittato: "Il governo federale ha chiesto se sosterremo la domanda di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. "Non forniremo a Novak Djokovic supporto per la richiesta di visto individuale per partecipare all'Australian Open Grand Slam del 2022. Se l'esenzione di Djokovic è insufficiente, verrà rimandato a casa. "Siamo sempre stati chiari su due punti: l'approvazione dei visti è di competenza del governo federale e le esenzioni mediche sono di competenza dei medici".