Olimpiadi: tutte le discipline in cui il Team Azzurro punta in alto nelle prossime giornate

TOKYO - Una domenica ricca di emozioni quella appena trascorsa nelle gare olimpiche con l'oro di Gimbo Tamberi nel salto in alto ed il record del mondo nei 100 metri dell'italianissimo Lamon Marcel Jacobs (a dispetto del suo nome) che con 9"80 ha battuto quello di Bolt conquistato a Rio 2016. Ora le gare si preparano ad altre qualificazioni. In CANOA KAYAK: Francesca Genzo, con il secondo posto nella prima batteria del K1 200 metri con 42.198, si qualifica direttamente alle semifinali. Samuele Burgo è in semifinale nella canoa sprint K1 1.000. L'azzurro ha chiuso al 2° postola sua batteria dei quarti. PALLANUOTO: Il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultimo match del suo girone, chiuso senza sconfitte. Ai quarti gli azzurri dovranno affrontare la Serbia. PALLAVOLO: L'Italvolley femminile è stata sconfitta dagli Stati Uniti 3-2 (21-25,25-16,25,27,25-16,15-12), con le statunitensi che vincono così il girone. TIRO A SEGNO: Marco De Nicolo è 19esimo nelle qualificazioni della carabina, specialità 3 posizioni. L'altro azzurro Lorenzo Bacci chiude trentesimo. Nella pistola 25 .metri mancano la finale Tommaso Chielli e Riccardo Mazzetti. I due hanno chiuso rispettivamente al 14° post e al 16° posto. ATLETICA: Dalia Kaddari e Gloria Hooper asi qualificano per le semifinali dei 200 sl: la prima dieettamento con il il terzo posto nella sua batteria in 23''26, la seconda è stata ripescata grazie al tempo di 23"16. Ottavo posto per Filippo Randazzo nella finale del salto in lungo che si ferma a 7,99 (due salti validi e quattro nulli). Gaia Sabbatini accede alla semifinale nei 1500 metri, correndo in 4:05.41. Niente da fare per Federica Del Buono, undicesima in batteria in 4:07.70.