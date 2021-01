Olimpiadi: sul filo di lana il CdM approva l’autonomia del CONI. Ora la comunicazione al Cio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul filo di lana e in piena crisi di governo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’autonomia del CONI che dovrebbe rimuovere le sanzioni del CIO in arrivo per domani. Il rischio paventato, con la mancata riforma dello sport per l’autonomia richiesta dalla Carta Olimpica, è di dover presentarsi a Tokyo senza bandiera tricolore. L’approvazione di oggi dovrebbe rimuovere il contrasto con il presidente Cio, Bach che domani avrebbe dovuto emettere la sentenza nei confronti dell’Italia. - (PRIMAPRESS)