Olimpiadi: Simona Quadarella è bronzo negli 800 SL di nuoto. Oro per Ledecky (Usa)

TOKYO - Dopo la delusione dei 1.500, arriva il riscatto di Simona Quadarella che negli 800sl vince la medaglia di bronzo in rimonta. Al Tokyo Aquatics Centre l'azzurra ha conquistato il terzo gradino del podio, nuotando in 8:18.35, alle spalle della statunitense Kathleen Ledecky, oro in 8:12.57 e dell'australiana Ariarne Titmus (+1.26). Il nuoto italiano conquista così la quinta medaglia ai Giochi giapponesi, per l'Italia Team si tratta, invece, del 21° podio a Tokyo 2020.Sempre nel nuoto brilla nella finale dei 100 farfalla l'americano Caeleb Dressel che vince l' oro con il nuovo record mondiale: 49"45 davanti all'ungherese Milak (49"68) e allo svizzero Ponti (50"74).