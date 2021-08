Olimpiadi: salto in alto, arriva la medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi. Nei 100 metri record di Jacobs

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Impresa di Gianmarco Tamberi che vince la medaglia d'oro ex aequo col qatariota Barshim nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. Per il 29enne di Civitanova Marche,nella finale c'è percorso netto fino a 2,37m, proprio come Barshim. A 2.39m tre errori di fila per entrambi (bronzo al bielorusso Nedaseku, anche lui a 2,37m ma con errori nelle misure più basse) e la decisione comune di non fare lo spareggio.

Era il mio sogno da bambino, ho corso più che potevo.Non vedo l'ora di sentire domani l'inno". Sono le prime parole di Marcell Jacobs, nuovo campione olimpico dei 100 metri, ai microfoni Rai. E Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto,ancora incredulo dice:"Qualcosa di stratosferico:non dormirò mai più", "ho sognato questo giorno così tanto tempo" Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi"hanno riscritto la storia. Sono orgoglioso di loro e della Federazione di Atletica",ha detto Malagò,presidente del Coni. - (PRIMAPRESS)