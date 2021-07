Olimpiadi: preziosa medaglia d'argento per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero

ph.Simone Ferraro

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Gregorio Paltrinieri torna a salire sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016 nei 1500 sl, conquistando a Tokyo la medaglia d'argento nonostante una condizione fisica non ottimale. L'azzurro nella finale degli 800 sl disputata all'Aquatics Centre ha ottenuto una preziosa medaglia d’argento. Paltrinieri è arrivato al traguardo a +0.24 dallo statunitense Robert Finke (7:41.87), dopo una gara all’attacco in cui è riuscito a tenere dietro l’ucraino Mykhailo Romanchuk (+0.46). Per l’Italia Team si tratta del settimo argento e della 18esima medaglia complessiva a Tokyo 2020. - (PRIMAPRESS)