Olimpiadi Pechino 2022: l'intervista di Haixiong (CMG) a Vladimir Putin per l'apertura dei Giochi

Il Presidente Russo Vladimir Putin appassionato di Hockey

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Alla vigilia della cerimonia ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 che si aprirà domani con l'accensione del braciere olimpico, Shen Haixiong, il presidente e caporedattore di China Media Group (CMG), l'organizzazione che sovrintende alla comunicazione dei giochi in Cina, ha intervistato il presidente russo Vladimir Putin che sarà presente all'evento inaugurale. Riportiamo qui di seguito l'intervista concessa da CMG. Shen Haixiong: Egregio Signor Presidente, prima di tutto, le porgo il più cordiale benvenuto in Cina per presenziare alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022. Nel febbraio del 2014, il presidente Xi Jinping ha presenziato su invito alla cerimonia d’apertura della XXII edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Sochi, in Russia. Quest’anno la Cina ospita per la prima volta le Olimpiadi Invernali, che coincidono con la Festa di Primavera. Lei è stato il primo tra i leader mondiali ad annunciare la sua partecipazione alla cerimonia d’apertura. Secondo Lei, quale ruolo speciale svolge lo sport nei rapporti di vicinato tra la Cina e la Russia? Come possono i due paesi rafforzare ulteriormente gli scambi e la cooperazione nella cultura, negli sport e nel settore del ghiaccio e della neve? Che risultati si aspetta che la Russia ottenga in queste Olimpiadi Invernali? Quali sono i Suoi pronostici circa le medaglie d'oro della Russia? Vladimir Putin: Conosco da tempo il presidente Xi Jinping. In qualità di buoni amici e di esponenti politici che condividono molti punti di vista sulla soluzione dei problemi mondiali, noi manteniamo sempre stretti contatti. Per questo ho subito accettato il suo invito a compiere una visita in Cina. Va notato che questa edizione delle Olimpiadi Invernali di Beijing si terrà durante il capodanno cinese, inoltre Beijing è anche la prima città nella storia ad aggiudicarsi il diritto di ospitare le Olimpiadi sia estive sia invernali. So che la parte organizzatrice si è preparata a fondo per l’evento: ha investito massicciamente nella costruzione delle infrastrutture sportive e dei trasporti, ha costruito stadi moderni e ha creato le condizioni per garantire la sicurezza degli atleti, degli allenatori e dei giornalisti stranieri durante il loro soggiorno in Cina. Lo sport è un peculiare aspetto della civiltà umana. L’organizzazione di grandi eventi sportivi aiuta ad avvicinare le persone, ad approfondire la comprensione reciproca e a promuovere il principio generalmente riconosciuto del ”fair play". La Russia si oppone alla politicizzazione dello sport e al suo utilizzo come strumento di pressione, concorrenza sleale e discriminazione. I rapporti tra la Russia e la Cina nel campo dello sport sono ampi e completi e svolgono un ruolo importante nella cooperazione culturale bilaterale. Nel dicembre del 2021, il presidente Xi Jinping e io abbiamo proclamato il 2022-2023 "Anno degli scambi sportivi Russia-Cina", il che diventerà sicuramente un evento importante e di alto profilo nella vita dei nostri due popoli. Sono sicuro che Beijing organizzerà un’Olimpiade Invernale di massimo livello. Shen Haixiong: Il 28 giugno 2021, durante il suo incontro-video con il presidente Xi Jinping, è stata annunciata l’estensione del “Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra Cina e Russia”. Potrebbe parlare del suo significato per i rapporti tra i due paesi? Vladimir Putin: Si tratta di un documento profondamente ponderato, molti dei cui articoli continuano a svolgere un importante ruolo nell'odierno quadro internazionale in rapida evoluzione. Le relazioni Russia-Cina si sviluppano su basi paritarie e non ideologiche. La Cina è stabilmente al primo posto tra i partner commerciali della Russia. Nonostante le restrizioni della pandemia, dati preliminari dimostrano che nel 2021 l’interscambio commerciale ha raggiunto la cifra record di 140 miliardi di dollari. I concetti stabiliti nel "Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra Russia e Cina" hanno portato la partnership tra i nostri due paesi a un livello senza precedenti e creato le condizioni per ulteriori progressi congiunti. Shen Haixiong: Tre anni fa, al tempo della mia ultima intervista, Lei ha detto che a volte prova a praticare l’hockey su ghiaccio, ma la realtà dimostra che Lei è troppo modesto. Nella partita della All-Russian Night Hockey League del maggio 2021, Lei ha segnato un goal dopo soli 30 secondi, per un totale di 8! Ha qualche consiglio da dare agli appassionati cinesi degli sport sul ghiaccio e sulla neve? Chi pensa che segnerà il primo gol per la squadra russa nelle partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Beijing? Oltre all’hockey sul ghiaccio, quale altro sport invernale da Lei preferito può ancora svelare al nostro pubblico? Vladimir Putin: Non penso di essere qualificato a dare consigli agli appassionati di hockey su ghiaccio, lasciamolo fare ai giocatori e agli allenatori professionisti. Secondo me, non è importante il tipo di sport, quello che conta è che tutti pratichino spesso gli sport preferiti, perseverando e avanzando con fermezza verso gli obiettivi prefissati e padroneggiando gradualmente le tecniche collegate. Personalmente, quando l’agenda di lavoro me lo permette, partecipo con piacere alle attività dell’All-Russian Night Hockey League e, quando posso, vado a sciare. Amo anche il biathlon, il pattinaggio di figura e il salto con gli sci. Tuttavia, per mancanza di tempo, posso solo guardare le gare alla TV. Non c’è dubbio che le partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di Beijing saranno emozionanti e indimenticabili, come sempre. Farò il tifo per le buone partite e naturalmente ho fiducia nei nostri giocatori di hockey e auguro loro buona fortuna! - (PRIMAPRESS)