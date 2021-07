Olimpiadi: nei pesi piuma femminili di pugilato Irma Testa vince il bronzo ma anche la prima donna ad averla conquistata

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Non è riuscita nel suo obiettivo di raggiungere l'oro olimpico ma Irma Testa è comunque la prima donna ad aver conquistato una medaglia nel pugilato femminile anche se di bronzo. Nei pesi piuma la 24enne "farfalla" di Torre Annunziata cede 4-1 alla filippina Nesthy Petecio, campionessa del mondo in carica. Per la campionessa europea la soddisfazione, comunque, di aver conquistato la prima medaglia nel pugilato femminile. Parte bene Irma che si aggiudica la prima ripresa.Poi nei due round successivi sale di tono la filippina che riesce a conquistare i punti decisivi per la vittoria che vale la finale. - (PRIMAPRESS)