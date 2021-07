Olimpiadi: medaglia d'argento nella sciabola per Montano, Berrè e Curatoli. Oro per la Corea

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Medaglia d'argento per l'Italia della sciabola, la stessa conquistata ad Atene 17 anni fa. Aldo Montano, Enrico Berrè e Luca Curatoli cedono in finale alla Corea del Sud per 45-26. Della squadra azzurra faceva parte anche il bronzo individuale Luigi Samele, che infortunatosi, è stato sostituito dall'oro di Atene Montano. Finale senza storia, appannaggio dei favoriti coreani. In semifinale, gli azzurri avevano battuto l'Ungheria del tre volte campione olimpico Szilagyi con il punteggio di 45-43. - (PRIMAPRESS)