Olimpiadi: Massimo Stano beffa il giapponese Ikeda e conquista l'oro nella 20 km. di marcia

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Massimo Stano conquista a sorpresa la medaglia d'oro nella 20km di marcia.Il 29enne pugliese, dopo una gara condotta sempre nelle prime posizioni, si porta decisamente al comando al 15° km.Il finale dell'azzurro è in crescendo. L'allungo decisivo all'ultimo km, quando stacca il giapponese Ikeda (che aveva due proposte di squalifica) e va a tagliare il traguardo a braccia alzate. Stano (finora il suo miglior risultato era il quarto posto agli Europei 2018) precede di nove secondi Ikeda e di 23 secondi l'altro nipponico Yamanashi.

Mentre dal ciclismo arriva un'altra medaglia. È quella di Elia Viviani che conquista un bronzo nell'omnium. Il portabandiera azzurro, campione a Rio de Janeiro 2016,chiude con 124 punti al termine della quarta e ultima prova, la corsa a punti. Medaglia d'oro per il britannico Matthews Walls con 153 punti e argento per il neozelandese Campbell Steward con 129 punti. Il 32.enne veneto, 13° nello "scratch" e 11° nel "tempo race",era poi riuscito a vincere l'"eliminazione" che lo aveva portato al sesto posto. Ultima prova avvincente,ma la rimonta riesce a metà. - (PRIMAPRESS)