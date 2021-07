Olimpiadi: Lucilla Boari è la "Diana" che sale sul podio del tiro con l'arco con un bronzo

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Superlativa Lucilla Boari che conquista a sorpresa la medaglia di bronzo nella prova individuale di tiro con l'arco. Si tratta della prima medaglia femminile per l'arco azzurro che non saliva sul podio da Londra 2012 (oro nella gara a squadre maschile).La 24enne di Mantova, argento agli Europei di Minsk 2019,nella 'finalina" ha battuto 7-1 l'americana Mackenzie Brown. In precedenza l'azzurra agli ottavi aveva piegato 6-5 la bielorussa Marusava e nei quarti la cinese Wu (6-2). Poi in semifinale aveva ceduto alla Osipova. - (PRIMAPRESS)