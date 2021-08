Olimpiadi: le “farfalle” volano sul podio della ginnastica ritmica. Sono medaglia di bronzo

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Le farfalle azzurre della ginnastica ritmica conquistano la medaglia di bronzo salendo sul podio delle Olimpiadi di Tokyo dietro la Bulgaria e la Russia.

Dopo la prima rotazione con cinque palle la squadra italiana impegnata nelle qualificazioni All Around è 3ª con 44.600 punti dietro Bulgaria (47.500) e Russia (45.750). Anche dopo la seconda rotazione con cerchi e clavette le farfalle azzurre hanno mantenuto la terza posizione collezionando 42.550 punto per un totale di 87.150 punti qualificandosi per la finale a otto di domani. Con le posizioni di testa invariate ma si ricomincerà tutto da zero. - (PRIMAPRESS)