Olimpiadi invernali di Pechino 2022: biglietti venduti solo ai cinesi. Quarantena per atleti non vaccinati

PECHINO - Verranno venduti soltanto ai residenti in Cina i biglietti per le prossime Olimpiadi invernali, in programma a Pechino il prossimo anno nel mese di febbraio (dal 4 al 20).Gli eventuali spettatori dovranno anche "soddisfare i requisiti sulle contromisure al Covid-19" come specifica lo stesso Comitato olimpico internazionale. Gli atleti così come tutti i partecipanti ai Giochi cinesi 'non totalmente vaccinati', dovranno sottoporsi a una quarantena di ben 21 giorni al loro arrivo a Pechino.