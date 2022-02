Olimpiadi Invernali Pechino 2022: aperti ufficialmente i giochi con 91 nazioni e 2.900 atleti presenti

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Con la cerimonia inaugurale ha preso il via ufficiale a Pechino la 24ª edizione dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Sulle tribune del "Nido d'uccello" come è chiamato l'impianto dove ha avuto inizio alle 13 ora italiana la sfilata dei team delle 91 nazioni partecipanti. Molte le personalità diplomatiche presenti come il presidente russo Putin In tribuna d'onore insieme al presidente cinese Xi Jinping e il numero uno del Cio,Bach. I rappresentanti di governo di Usa, Canada, Australla e Regno Unito hanno boicottato l'evento sotto il profilo diplomatico. In gara 2.900 atleti provenienti da 91 nazioni che si sfideranno fino al 20 febbraio. L'Italia ha sfilato con la portabandiera Michela Moioli. Nutrita la squadra della Repubblica Popolare Cinese, (in total red) salutata da Xi-Jinping durante tutto il loro percorso sulla pista del "nido". - (PRIMAPRESS)