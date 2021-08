Olimpiadi: Gregorio Paltrinieri è bronzo nella 10 km.di fondo di nuoto

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Per Gregorio Paltrinieri è medaglia di bronzo nella 10 km. di fondo. Sui 700 metri dalla fine di questo gara di fondo delle Olimpiadi Gregorio Paltrineri mantiene la terza posizione e mette 10s tra se e i suoi diretti inseguitori. Difficile puntare alla seconda posizione ma sappiamo che è capace di tutto in questa gara. Va riconosciuta la superiorità di Wellbrook che continua in senza paura con il suo passo incontenibile che gli vale ben 16 secondi di vantaggio sull’ungherese. L'azzurro ha ben oltre 10 secondi di distacco dalla seconda piazza ma ci prova!! Guadagna 9 secondi in 10metri e non molla! - (PRIMAPRESS)