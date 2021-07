Olimpiadi Giappone a porte chiuse. Il presidente del Cio vola a Tokyo e resterà in isolamento in albergo

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il presidente del Cio Thomas Bach ha preso parte all'incontro in streaming dopo essere volato a Tokyo e aver iniziato da oggi un isolamento di 3 giorni in hotel. Back è giunto a Tokyo per discutere dei dettagli a seguito della decisione del governo giapponese di istituire un nuovo stato di emergenza per Tokyo a partire dal 12 luglio e con la definitiva decisione di disputare le Olimpiadi a porte chiuse. - (PRIMAPRESS)