Olimpiadi: è medaglia d’oro nella staffetta 4x100 con i moschettieri azzurri Patta, Jacobs, Desalu e Tortu

(PRIMAPRESS) - TOKYO - È medaglia d'oro per il quartetto azzurro nella staffetta 4x100. Sul podio più alto delle Olimpiadi di Tokyo nell'atletica lèggera (la quinta per l'atletica) salgono Lorenzo Patta-Marcell Jacobs-Eseosa Desalu-Filippo Tortu vince una storica medaglia d’oro nella finale olimpica di Tokyo.

“Sono molto contento - ha detto Jacobs alla vigilia - perché siamo entrati in pista con un grande spirito di squadra. Questa gara si corre tutti e quattro assieme e siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante che ci siamo prefissati da anni. Qui conta tutta la squadra, bisogna portare il testimone in fondo, abbiamo visto cos’è successo al Sudafrica che poteva essere una squadra dura ma che non ha terminato la gara”. E speriamo che di squadra oggi si possa celebrare un’altra medaglia: la diretta della staffetta 4×100 m alle Olimpiadi di Tokyo 2020". E la medaglia è arrivata puntuale. - (PRIMAPRESS)