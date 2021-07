Olimpiadi: bronzi italiani nel canottaggio e nei 200 farfalla con Burdisso. Pellegrini 7ª nei 200 SL

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il quattro senza azzurro torna sul podio dopo Rio con una medaglia di bronzo. Nonostante la positività al Covid di Rosetti, verificata un'ora prima della gara, Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (sostituto di Rosetti), Matteo Lodo e Giuseppe Vicino fanno una bella gara in rimonta e chiudono ad appena mezzo secondo dalla Romania. Per l'Australia, sempre in controllo della gara, è oro. Altro bronzo arriva da Federico Burdisso nei 200 farfalla con una eccellente prova. Il nuotatore pavese fa segnare un tempo di 1'54"45 alle spalle dell' ungherese Milak e del giapponese Honda (inatteso protagonista della gara). "Il secondo posto era nelle mie corde", dice a caldo riflettendo sulle ultime bracciate dove ha ceduto qualcosa di troppo quando l'argento sembrava quasi a portata di mano. Una medaglia comunque importantissima, dopo l'argento europeo dell'anno scorso a Budapest.Nulla di fatto per Federica Pellegrini che chiude al 7° posto la finale, la sua quinta consecutiva alle Olimpiadi. Con 1'55"91 conferma la progressione dopo la batteria e la semifinale, ma non può impensierire l'1'53"50 della medaglia d'oro Titmus né ambire al podio. Per la veneta è stata una gara con la testa sgombra, per celebrare il 'quinto cerchio' a 17 anni di distanza dalla sua prima Olimpiade e sugellare una carriera magnifica, con un oro e un argento ai Giochi e ben sei ori iridati. - (PRIMAPRESS)