Olimpiadi, basket: l’Italia batte la Germania 92-82 e torna sulla scena internazionale

(PRIMAPRESS) - TOKYO - L'Italia del basket olimpico torna a pesare nello scenario internazionale. Battuta la Germania 92-82 nella gara d'esordio del Girone B. Dopo un inizio difficile per gli azzurri e il continuo testa a testa nell'ultimo quarto gli azzurri piazzano un parziale di 7-0 con protagonista Tonut per tornare momentaneamente avanti sull’80-79. Gli ultimi 5 minuti di tensione e passione sono da vivere tutti d’un fiato: i tedeschi tornano per un attimo, poi due bombe consecutive di Fontecchio (5 su 5 da tre) e Melli, regalano il +4 alla squadra di Sacchetti con due minuti abbondanti da giocare. La Germania però perde morale e non realizza più dal campo, permettendo all’Italia di allontanarsi e chiudere la gara sul 92-82. - (PRIMAPRESS)