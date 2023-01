Ocean Race: partita oggi da Alicante la regata che farà il giro del mondo per arrivare a Genova

(PRIMAPRESS) - ALICANTE - È partita oggi, domenica 15 gennaio, da Alicante in Spagna la regata The Ocean Race che, dopo un giro del mondo, approderà per la prima volta a Genova dopo 32mila miglia intorno al globo. La partenza è avvenuta alle 14 nella città spagnola e Genova si è collegata da uno schermo davanti Palazzo San Giorgio. Sull'Imoca 60 "Team Genova" che regata sotto sotto l’insegna della bandiera di San Giorgio ci sono gli italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva. La Ocean Race si concluderà a Genova dal 24 giugno al 2 luglio nel Waterfront di Levante.

"La città di Genova ha lavorato tanto per questo straordinario evento - sottolinea il Sindaco Marco Bucci, presente ad Alicante insieme all’Ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia, e al Contrammiraglio della Marina Militare, Massimiliano Nannini -. Avere una barca con la nostra bandiera ha un valore enorme in quello che viene considerato l'Everest della vela. Ma sono anche e soprattutto felice per il grande ritorno di immagine che la nostra città avrà grazie al percorso in tutte le tappe nel mondo con il nostro padiglione e al Grand Finale che confermerà la vocazione di Genova quale capitale mondiale della vela e della nautica".

La prima tappa è uno “sprint” di 1.900 miglia da Alicante a Capo Verde, e sarà la prima volta che la regata visiterà l'arcipelago africano. La seconda tappa inizierà il 25 gennaio e vedrà le flotte attraversare l'equatore prua a sud fino a Città del Capo.

La successiva è una vera tappa da record - la più lunga nei 50 anni di storia dell'evento - una maratona di 12.750 miglia e della durata di circa un mese per raggiungere Itajaí, in Brasile. Lasciando l'Antartide a destra, la flotta dovrà passare tutti e tre i grandi capi meridionali - Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn - non-stop, per la prima volta nella storia. Lo stopover di Itajaí, in Brasile, sarà uno dei più lunghi dopo questa tappa epica, prima che la flotta si rimetta in mare in direzione nord, attraversando le depressioni e l'equatore per giungere a Newport nel Rhode Island, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Da lì, la regata tornerà verso l’Europa, con una tappa transatlantica fino ad Aarhus in Danimarca, seguita da un Fly-By a Kiel in Germania, prima di fare rotta verso L'Aia, nei Paesi Bassi.

E, infine, l'ultima tappa in mare aperto verso il Gran Finale di Genova, che segnerà anch'esso un momento storico, con il primo arrivo in Mediterraneo e in Italia.