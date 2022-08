(PRIMAPRESS) - ROMA - È oro nei 100 rana per Nicolò Martinenghi agli Europei di nuoto a Roma. Argento a Federico Poggio per un podio quasi tutto tricolore. Il varesino, già oro il mese scorso ai Mondiali di Budapest, ha vinto nettamente in 58"26. Poggio lo ha seguito in 58"98, con buon margine sul lituano Sidlauskas (59"50). - (PRIMAPRESS)