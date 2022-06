Nuoto, mondiali Budapest: Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza conquistano il podio dei 10 km

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - È la stagione d'oro di Greg Paltrinieri che ai mondiali di nuoto di Budapest conquista un'altro oro nei 10km e dietro di lui Domenico Acerenza con cui l'Italia monopolizza il podio. Completato dal tedesco Florian Wellbrock che supera al fotofinish il francese Olivier. Per il 27enne di Carpi si tratta della quarta meda- glia in questa rassegna iridata, dopo l'oro 1500m in piscina, l'argento nella 5km e il bronzo nella staffetta mista. Paltrinieri,dopo un inizio guardingo,si scatena nel finale,tallonato da Acerenza. Wellbrock è così costretto a cedere il comando e contentarsi del bronzo. - (PRIMAPRESS)