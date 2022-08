Nuoto: inaugurati da Federica Pellegrini gli impianti che ospiteranno gli European Aquatics 2022

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata Federica Pellegrini, insieme al presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, ad inaugurare gli impianti di gara del Foro Italico. L’inaugurazione, avvenuta in presenza della squadra azzurra più numerosa di sempre (102 tra campioni iridati acclamati come Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Thomas Ceccon e Giorgio Minisini, e ori europei come Chiara Pellacani e Simona Quadarella), è stata una nuova occasione di celebrazione dopo gli affascinanti e sorprendenti successi del mondiale di Budapest di giugno, dove l’Italia si è piazzata al terzo posto nel medagliere dopo Stati Uniti e Cina.

"Non poteva esserci una figura più prestigiosa di Federica per aprire gli European Aquatics - ha detto Barelli - lei che detiene il record del mondo nel 200 stile libero stabilito nello Stadio del Nuoto della capitale nella rassegna iridata del 2009, primato rimasto imbattuto per tutti questi anni".