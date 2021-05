Nuoto: il tris di Benedetta Pilato agli Europei di Budapest con l’oro nei 50 rana

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Benedetta Pilato non si ferma più. La 16enne tarantina vince la medaglia d'oro nei 50 rana ai Campionati Europei di nuoto a Budapest. Pilato ha nuotato in 29"35 davanti alla finlandese Ida Hulkko (30"19) e alla russa Yulia Efimova (30"22). Sesto posto per l'altra azzurra, Arianna Castiglioni (30"35). Ieri, Benedetta aveva stabilito il record mondiale della distanza, in 29"30. - (PRIMAPRESS)