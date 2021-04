Nuoto: Federica Pellegrini conquista a Riccione il suo quinto pass per le Olimpiadi di Tokio

(PRIMAPRESS) - RICCIONE - Un pianto liberatorio per Federica Pellegrini che vince il titolo italiano nei 200 stile libero e stacca il pass per la sua quinta Olimpiade. Agli Assoluti di Riccione la campionessa azzurra, che aveva rifiutato la wild card offerta dalla federnuoto, vince in 1'56"69, tempo che gli vale la qualificazione ai Giochi in programma la prossima estate a Tokyo. "Non sono stati mesi semplici, nuotare questo tempo non è stato così facile, c'era tanto lavoro da fare, c'era il dubbio, tanta rabbia per quel decimo di ieri. Ma alla fine oggi questo pass è arrivato ed è ancora meglio perché era la mia gara" le parole della Pellegrini che a fine gara non è riuscita a trattenere le lacrime. "Piango per l'emozione. Sono contenta anche del tempo, di tutto, siamo in linea con tutti gli altri campionati italiani fatti negli anni scorsi. Le cinque Olimpiadi? Sono tante". - (PRIMAPRESS)