Nuoto, europei di Roma: nella 5 km in acque libere dominio Italiano con l’oro di Paltrinieri e l’argento di Acerenza. Bronzo per Gabbrielleschi

(PRIMAPRESS) - OSTIA (ROMA) - Gregorio Paltrinieri è medaglia d'oro nella 5 km in acque libere agli Europei di Roma con 52'13"5, ed è doppietta sul podio per l'Italia con l'argento di Domenico Acerenza (52'14"2) nel tratto di mare davanti al litorale di Ostia. Ottavo l'altro azzurro in gara, Marcello Guidi (52'44"0). Paltrinieri, che conferma l'oro di Budapest 2020, e Acerenza avevano già messo a segno una doppietta ai Mondiali di Budapest poche settimane fa, ma nella 10 km.

Bronzo invece per Giulia Gabbrielleschi che riesce a salire sul podio della 5 km donne prendendo la testa della gara con la francese Muller e l’Olandese Van Rouwendaal e la spagnola De Vlades in un finale bagarre. Vince Sharon Van Rouwendaal confermandosi al vertice del nuoto in acque libere europeo, dietro di lei spallate all’arrivo tra la spagnola Maria De Valdes Alvarez che ha la meglio al photofinish sull’azzurra Giulia Gabbielleschi. - (PRIMAPRESS)