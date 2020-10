Nuoto: dieci alteti della nazionale azzurra risultati positivi ma asintonatici. L'allenamento è stato sospeso

(PRIMAPRESS) - LIVIGNO - Focolaio nella Nazionale azzurra di nuoto in raduno a Livigno. In seguito alle positività di Sabbioni e Mizzau, sono stati effettuati altri test che hanno evidenziato altri dieci atleti contagiati. I dieci sono: Ceramignoli, Galli e Quadarella fra le ragazze; Burdisso,Detti, De Tullio, Di Cola, Giorgetti, Lamberti e Proietti Colonna. Tutti i positivi sono asintomatici, mentre gli esami ai membri dello staff sono risultati negativi. Allenamento collegiale sospeso, isolamento e quarantena per i convocati - (PRIMAPRESS)