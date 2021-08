Novità per il volley napoletano: nasce l’ASD Napoli Pallavolo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ nata ufficialmente da poche ore l’ASD Napoli Pallavolo, un progetto innovativo, strategico e unitario per il volley femminile e maschile della città di Napoli. L' obiettivo principale di questa nuova realtà è quello di riportare la pallavolo femminile e maschile di Napoli ai massimi livelli, e – dunque - di diventare un punto di riferimento sportivo del territorio napoletano. Tra gli altri obiettivi del nuovo sodalizio anche la costituzione di una squadra napoletana di “sitting volley” (pallavolo paralimpica). Per il raggiungimento di questi obiettivi la nascente ASD si avvarrà della collaborazione degli stakeholder presenti sul territorio partenopeo vicini al mondo della pallavolo e che, quindi, condividono il progetto e gli ideali della nascente Associazione Sportiva Dilettantistica, come scuole di pallavolo, imprenditori ed istituzioni. “Saremo lieti di incontrare chiunque voglia aiutarci a far crescere questo nuovo entusiasmante progetto pluriennale che rappresenta quanto di più importante sia accaduto negli ultimi tempi nel mondo del volley campano - affermano Gerardo Amato e Carmen Terracciano, rispettivamente presidente e vice – presidente dell’ASD -. Avvieremo, infatti, il progetto “Facciamo Squadra”: un’iniziativa che intende abbinare il marchio di dinamiche e innovative aziende alla Napoli Pallavolo. Metteremo su un network ove tutti i componenti si sentiranno parte di un progetto sportivo ambizioso, sostenendo con forza e coraggio simboli che trasudano identità e appartenenza. Un vero e proprio ‘sistema’ che genera continuamente e senza interruzioni atleti e atlete innanzitutto formati dal punto di vista umano, e poi anche fisico e psicologico, per praticare, ognuno secondo il proprio livello, questo bellissimo sport che è il volley”. Per la stagione che sta per iniziare l’ASD Napoli Pallavolo parteciperà ai campionati di Serie C. "In questi giorni molti sono stati i consensi che abbiamo incassato dagli appassionati tramite i social network – svela il Presidente -. La fondazione di questa nuova società è un primo passo verso la realizzazione di un ente, con un settore giovanile ben strutturato, che possa riportare con gli anni la pallavolo di Napoli, maschile e femminile, a livelli sicuramente più rappresentativi per la città. Napoli Pallavolo dovrà essere un’occasione per incontrarsi, chiacchierare, vivere serenamente due ore di vero sport. Anche la pallavolo può far puntare sulla città di Napoli!". - (PRIMAPRESS)