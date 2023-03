Norvegia, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa. È la terza di fila della trentenne bergamasca

(PRIMAPRESS) - NORVEGIA - A Kvitfjell in Norvegia, Sofia Goggia vince la quarta Coppa del Mondo di discesa (la terza consecutiva) della sua carriera. La bergamasca chiude davanti alla slovena Ilka Stuhec e si assicura il trionfo con una gara d'anticipo. Decisivo il secondo posto alle spalle della padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, al primo successo nella competizione, terza Suter.

La 30enne in pratica risulterebbe già campionessa prima di scendere in pista, visto che la slovena non va oltre il tempo di 1'32"97, ma non si accontenta e ferma il cronometro in 1'32"65, festeggiando nel migliore dei modi il quarto successo: 2018, 2021, 2022, 2023 gli anni dei trionfi di Goggia, che solleverà la Coppa di specialità per la terza volta consecutiva.Un record per lo sci italiano, visto che nessuna prima della bergamasca era riuscita a vincere più di due volte. Sarà dunque ininfluente l'ultima discesa in programma il prossimo 15 marzo a Soldeu (Andorra): Sofia Goggia è già, e ancora una volta, la regina della discesa femminile.

Tra le altre italiane, Federica Brignone chiude con il tempo di 1'33"21, che le vale la top 10, mentre Elena Curtoni è a +1"13, con Laura Pirovano a +1"27, Nicol Delago a +2"03 e la sorella Nadia a +2"62. - (PRIMAPRESS)