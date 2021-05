Nazionale calcio: il C.T. Roberto Mancini rinnoverà il suo contratto sino al 2026

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2026 con la Nazionale. A darne l'annuncio è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dalla sede di via Allegri dopo i lavori del consiglio federale."A breve lo incontrerò per la firma", ha aggiunto Gravina. L'accordo fra la Federcalcio e il ct è stato trovato da tempo. Mancini è alla guida degli azzurri da tre anni.Si attende una conferenza stampa e anche l' annuncio della pre-lista per i prossimi Europei di calcio. - (PRIMAPRESS)