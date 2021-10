Nations League: la gran finale di domenica sera a Milano tra Spagna e Francia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Spagna e Francia si sfideranno domenica sera in una finale incandescente tra due protagoniste della Nations League 2020/21. Le due nazioni si confronteranno allo stadio San Siro di Milano nella seconda edizione della competizione Uefa dopo aver vinto entrambe in un avvincente duello di semifinali. Una doppietta di Ferran Torres del Manchester City avevo visto la Spagna porre fine al record di 37 vittorie consecutive di imbattibilità dei campioni d'Europa in carica a San Siro mercoledì sera.

Theo Hernandez ha messo a segno un drammatico vincitore del tempo di recupero per coronare un'incredibile rimonta nel secondo tempo mentre i campioni del mondo in carica hanno sbalordito il Belgio, primo in classifica, a Torino. - (PRIMAPRESS)