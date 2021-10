Nations League: la Francia vince il titolo contro la Spagna (2-1) con un gran gol di Mbappè

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una finale di Nations League entusiasmante giocata tutta nel secondo tempo quella tra Spagna e Francia allo Stadio Meazza di Milano. A vincere è la Francia. Un primo tempo molto tattico tra le due squadra ma con la Francia senza vere occasioni da gol. La Spagna ha premuto per tutto il tempo ma senza riuscire a trovare la via della porta. È Oyarzabal al 64’ a sbloccare la partita ma l’entusiasmo dura poco perché è Benzema per la

Francia dopo appena due minuti a rimettere in pareggio il match (66’). Ma è Mbappè all’80’ a mettere la parola fine ad una finale ad alto tasso di tecnica è spettacolo.

Se la regina è la Francia l’Italia ha chiuso la seconda edizione della Nations League al terzo posto battendo il Belgio decidono due reti nel secondo tempo con Barella e Berardi, su rigore guadagnato da Chiesa. Due traverse e un palo (di Saelemaekers, Batshuayi e Carrasco) salvano Donnarumma, capitano per la prima volta in azzurro. Inutile la rete all'86' di De Ketelaere. - (PRIMAPRESS)