Nations League: l’Italia cede la finale alla Spagna (1-2) e perde l’imbattibilità. I due gol di Torres e il rigore sbagliato di Insigne

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'Italia perde il match con la Spagna (2-1) e cede la in finale agli iberici. Torres sul cross di Oyarzabal (17') mette a segno. Donnarumma rischia ancora sul tiro di M.Alonso ma lo salva il palo e Bonucci. Scossa di Bernardeschi, Simon e il palo negano il pari. Insigne sbaglia un rigore in movimento.Al 42' secondo giallo a Bonucci e nel recupero Torres di testa fa 2-0. La ripresa si anima nel finale. Donnarumma evita il tris sull'incursione di Alonso All'83' Chiesa in contropiede offre il gol a Pellegrini. Ma non basta per rimettere in piedi la gara. - (PRIMAPRESS)